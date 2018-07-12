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В Пекине заявили, что действия Вашингтона могут ввергнуть глобальную экономику в рецессию
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В Пекине заявили, что действия Вашингтона могут ввергнуть глобальную экономику в рецессию 

ТАСС 5 часов назад
ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Власти США проводят дестабилизирующую внешнеторговую политику и способны ввергнуть мир в состояние экономической рецессии. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.
"Соединенные Штаты развязали торговую войну и продолжают ее наращивать, за чем пристальном следит мировое сообщество. Такие действия Вашингтона ввергают глобальную экономику в состояние еще большей неопределенности — если так продолжится и в будущем, будет нанесен мощный удар по компаниям, потребителю и всей мировой экономике, вплоть до начала глобального [экономического] спада", — отметил он, выступая на регулярном брифинге.
По словам Гао Фэна, Пекин никогда не смирится с односторонними шагами Белого дома и будет вынужден отвечать на любые выпады американской стороны адекватными контрмерами.
6 июля, в соответствии с заявлениями президента США Дональда Трампа о «краже Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» и «несправедливой» торговой практике Пекина, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $34 млрд Власти КНР ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.
В минувший вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%, мотивировав этот шаг тем, что КНР «не хочет изменить несправедливую торговую практику».
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