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Расчеты ЗРК С-300 Центрального военного округа выполнили боевые пуски на полигоне в Бурятии
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Расчеты ЗРК С-300 Центрального военного округа выполнили боевые пуски на полигоне в Бурятии 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В сложной помеховой обстановке зенитчики поразили группу мишеней типа «Пищаль», «Бекас» и «Армавир», имитирующих средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические ракеты.
Расчеты комплексов С-300 Центрального военного округа, которые дислоцированы в Красноярском крае, выполнили боевые пуски на полигоне в Бурятии.
В рамках тактического учения с боевой стрельбой зенитчики в сложной помеховой обстановке выполнили пуски ракет по группе мишеней типа «Пищаль», «Бекас» и «Армавир», имитирующих средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические ракеты.
Подразделения ПВО успешно обнаружили, перехватили и уничтожили пять целей за 3 минуты.
Мишени двигались со скоростью 1200 метров в секунду на высоте 45 километров.
Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения.
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