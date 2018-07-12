Расчеты ЗРК С-300 Центрального военного округа выполнили боевые пуски на полигоне в Бурятии

В сложной помеховой обстановке зенитчики поразили группу мишеней типа «Пищаль», «Бекас» и «Армавир», имитирующих средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические ракеты.

Расчеты комплексов С-300 Центрального военного округа, которые дислоцированы в Красноярском крае , выполнили боевые пуски на полигоне в Бурятии

В рамках тактического учения с боевой стрельбой зенитчики в сложной помеховой обстановке выполнили пуски ракет по группе мишеней типа «Пищаль», «Бекас» и «Армавир», имитирующих средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические ракеты.

Подразделения ПВО успешно обнаружили, перехватили и уничтожили пять целей за 3 минуты.

Мишени двигались со скоростью 1200 метров в секунду на высоте 45 километров.

Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения.