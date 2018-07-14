Псковские коммунисты предложили рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста на сессии гордумы 

Руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Дмитрий Михайлов обратился к главе Пскова Ивану Цецерскому с просьбой включить в повестку дня вопрос об обращении к Госдуме по возможному изменению пенсионного возраста в России. Дмитрий Михайлов предложил проект решения, в которым депутаты Псковской городской Думы обратятся с просьбой не принимать (отклонить) предложенный правительством проект «Об увеличении пенсионного возраста». Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»