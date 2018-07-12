В «Херсонесе Таврическом» отреставрировали уникальный образец античной фортификации

В государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отреставрировали уникальный образец античной фортификации, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу.

Речь идёт об объекте культурного наследия «Куртина 19 и башня 16».

«19-я куртина оборонительных сооружений Херсонеса является уникальным образцом античной фортификации. Подобных сооружений нет во всём Северном Причерноморье», — рассказали в музее.

Куртина датируется III веке до н.э. Впоследствии её неоднократно ремонтировали и перестраивали. Это участок оборонительной линии юго-восточного района Херсонеса.