Дегтярев предложил установить памятник первому секретарю московского горкома КПСС Гришину

«Виктор Васильевич — выдающийся мэр Москвы . Он внёс огромный вклад в развитие промышленности города, строительство олимпийских объектов, улучшил условия жизни москвичей. Было бы правильно увековечить память Виктора Васильевича Гришина, поставив ему памятник за счёт средств бюджета Москвы», — отметил депутат.

Гришин руководил московским горкомом КПСС с 1967 по 1985 год.

По мнению Дегтярева, памятник можно было бы установить на Олимпийском проспекте, напротив Олимпийского стадиона, слева от входа в Екатерининский парк.

Также глава думского комитета надеется, что в дальнейшем на этом месте можно было бы обустроить аллею с памятниками и другим московским градоначальникам.

«Школьники и молодёжь могли бы в лицах изучать историю столицы нашей Родины», — считает Дегтярев.