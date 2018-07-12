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Дегтярев предложил установить памятник первому секретарю московского горкома КПСС Гришину
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Дегтярев предложил установить памятник первому секретарю московского горкома КПСС Гришину 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев направил депутатский запрос в Мосгордуму и правительство Москвы с предложением установить памятник первому секретарю Московского горкома КПСС Виктору Гришину.
«Виктор Васильевич — выдающийся мэр Москвы. Он внёс огромный вклад в развитие промышленности города, строительство олимпийских объектов, улучшил условия жизни москвичей. Было бы правильно увековечить память Виктора Васильевича Гришина, поставив ему памятник за счёт средств бюджета Москвы», — отметил депутат.
Гришин руководил московским горкомом КПСС с 1967 по 1985 год.
По мнению Дегтярева, памятник можно было бы установить на Олимпийском проспекте, напротив Олимпийского стадиона, слева от входа в Екатерининский парк.
Также глава думского комитета надеется, что в дальнейшем на этом месте можно было бы обустроить аллею с памятниками и другим московским градоначальникам.
«Школьники и молодёжь могли бы в лицах изучать историю столицы нашей Родины», — считает Дегтярев.
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