ВТБ Лизинг в I полугодии передал предпринимателям более 12,5 тыс. авто

В первом полугодии 2018 года ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 12,5 тысяч автомобилей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть сделок была реализована в рамках льготной программы Минпромторга РФ.

За отчетный период портфель лизинговой компании увеличился до 50 тысяч транспортных средств. Доля легковых автомобилей составила 52%, грузовых — 40%, автобусов и самоходных машин — 8%.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Автолизинг является для нас одним из приоритетных направлений, его доля в общем портфеле нашей компании составляет порядка 17%. Мы видим, что спрос на лизинг транспортных средств со стороны малого и среднего бизнеса постоянно увеличивается, так как он является эффективным механизмом обновления автопарка. Рынок обладает большим потенциалом для дальнейшего роста, которому во многом способствуют льготные программы Минпромторга».

Офисы компании ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» представлены в 59 городах РФ.