В бригаде РХБЗ Центрального военного округа прошла акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»

Военнослужащие соединения провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в бригаде согласно их образованию и способностям.

Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор» прошла на территории бригады РХБ-защиты Центрального военного округа.

Военнослужащие соединения провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в бригаде РХБ-защиты согласно их образованию и способностям.

Завершилось мероприятие большим концертом и просмотром знаменитого советского фильма «Горячий снег».