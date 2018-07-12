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В бригаде РХБЗ Центрального военного округа прошла акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»
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В бригаде РХБЗ Центрального военного округа прошла акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие соединения провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в бригаде согласно их образованию и способностям.
Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор» прошла на территории бригады РХБ-защиты Центрального военного округа.
Военнослужащие соединения провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в бригаде РХБ-защиты согласно их образованию и способностям.
Завершилось мероприятие большим концертом и просмотром знаменитого советского фильма «Горячий снег».
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