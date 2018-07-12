Пенсионерка, устроившая бойню в волгоградской больнице, угробила лежачую больную

Пожилую женщину, устроившую поножовщину в волгоградской больнице № 12, отправили в психиатрическую клинику.

Пока волгоградку, решившую изгнать бесов, отправили в психиатрическую больницу

Между тем корреспондентам V1.ru стали известны новые подробности ночной бойни в палате пожилых дам. 80 — летняя женщина, решившая с помощью ножа изгнать бесов, попала в больницу № 12 с низким гемоглобином. Бабушку — божий одуванчик, которая не подавала никаких признаков душевных расстройств, проверяли и на онкологические заболевания. На соседних койках лечились лежачая пациентка после инсульта и пожилая женщина, оставшаяся без ноги из-за сахарного диабета.

Ровно в 24:00 дежурный терапевт заглянул в палату к засыпающим пациенткам и не заметил ничего подозрительного ни в их состоянии, ни в поведении. Через два часа 80 — летняя пациентка, по ее собственному признанию, увидела некое видение и решила изгнать нечистую силу. Пенсионерка с пониженным гемоглобином подошла к лежачей 81 — летней бабушке и три раза воткнула нож в ее грудь — одним ударом она попала в аорту. Второй жертвой агрессивной волгоградки стала 83 — летняя женщина с ампутированной ногой. Изгоняя бесов, старушка порезала ей шею — по словам врачей, у жертвы началось сильное кровотечение. Остановить кровавую бойню удалось лишь после того, как в коридоре терапевтического отделения поднялся шум.

— В палате № 8 проходили лечение пенсионерки преклонного возраста, — уточнил источник. — 80-летняя женщина всю ночь не могла уснуть, мучаясь от бессонницы. Предположительно, ей мешали уснуть храпящие на соседних койках пациентки. Сегодня около двух часов ночи женщина нанесла соседкам несколько ударов ножом. От полученных ранений скончалась 81-летняя волгоградка. Ещё одна 83-летняя пенсионерка получила ранения.

В отношении 80-летней женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и покушение на убийство двух лиц.