В Кремле назвали сложным грядущий саммит России и США

Песков также подчеркнул, что проекты «Северных потоков» исключительно коммерческие и отвечают интересам Европы.

«Поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимозависимости, что, кстати говоря, залог стабильности и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях», — отметил пресс-секретарь президента России.