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В Кремле назвали сложным грядущий саммит России и США
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В Кремле назвали сложным грядущий саммит России и США 

Говорит Москва 6 часов назад
Песков также подчеркнул, что проекты «Северных потоков» исключительно коммерческие и отвечают интересам Европы.
«Поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимозависимости, что, кстати говоря, залог стабильности и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях», — отметил пресс-секретарь президента России.
Во время рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе американский лидер резко раскритиковал страны блока, которые одобрили строительство «Северного потока-2». Больше всего досталось Германии, её Дональд Трамп назвал заложником Москвы.
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