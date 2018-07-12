Около семи тысяч человек пробегут марафон «Европа-Азия» в начале августа в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 июля. / ТАСС /. Около 7 тыс. человек примут участие в международном легкоатлетическом марафоне «Европа-Азия», который пройдет в Екатеринбурге 5 августа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» с 2014 года проходит в Екатеринбурге. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города, марафонцы также бегут до стелы «Европа-Азия».

"Ожидается, что в этом году в марафоне примут участие порядка 7 тыс. участников. В 2017 году на старт вышло более 5 тыс. человек. Маршрут будет аналогичным прошлогоднему. Участникам марафона будет предложено несколько дистанций на выбор: 3, 10, 21 и 42 километра", — говорится в сообщении.