«Реал» отказал «Наполи» в трансфере Бензема 

Мадридский "Реал" отказал главному тренеру итальянского «Наполи» Карло Анчелотти в трансфере Карима Бензема, сообщает "Советский спорт".
По информации Defensa Central, Анчелотти лично связывался с представителями мадридского клуба из-за возможного трансфера 30-летнего француза.
Бензема является игроком «Реала» с 2009 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 32 матчах, испанской Примеры забил пять мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Анчелотти планирует приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса.