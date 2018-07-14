«Реал» отказал «Наполи» в трансфере Бензема

По информации Defensa Central, Анчелотти лично связывался с представителями мадридского клуба из-за возможного трансфера 30-летнего француза.

Бензема является игроком «Реала» с 2009 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 32 матчах, испанской Примеры забил пять мячей и отдал десять результативных передач.