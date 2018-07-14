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«Реал» отказал «Наполи» в трансфере Бензема
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«Реал» отказал «Наполи» в трансфере Бензема 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" отказал главному тренеру итальянского «Наполи» Карло Анчелотти в трансфере Карима Бензема, сообщает "Советский спорт".
По информации Defensa Central, Анчелотти лично связывался с представителями мадридского клуба из-за возможного трансфера 30-летнего француза.
Бензема является игроком «Реала» с 2009 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 32 матчах, испанской Примеры забил пять мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Анчелотти планирует приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса.
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