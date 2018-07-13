Горячую воду вернут новосибирцам в зоне ТЭЦ-5

Горячую воду новосибирцы начнут получать уже с сегодняшнего дня. По информации «Сибирской генерирующей компании» (СГК), отключения в зоне ТЭЦ-5 пришлось продлить из-за выявленных дефектов на магистральных сетях — сейчас их устраняют специалисты компании, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска

В ходе опрессовок ТЭЦ-5 обнаружились дефекты на магистралях, именно поэтому без горячего водоснабжения остаются большое число домов и потребителей. В контуре ТЭЦ-5 из 2 144 многоквартирных домов горячую воду пока вернули только в 1 243 домах. Сложные условия для проведения ремонта из-за пересечения с линиями коммуникаций (электросетями, дорогами) и большой объём восстановительных работ стали причиной несвоевременной подачи горячей воды потребителям.

13 июля энергетики подключат Волочаевский жилмассив, ул. Лежена, ул. Федосеева, ул. Фрунзе, ул. Красина, ул. Даурскую, Никитинский микрорайон, ул. Бориса Богаткова, ул. Толбухина; 17 июля ул. Промышленную, ул. Комбинатскую (в том числе, потребители по проспекту Дзержинского от ул. Красина до ул. Трикотажной);18 июля горячая вода вернётся в дома на ул. Семьи Шамшиных;19 июля подключат дома на ул. Ползунова; 20 июля вода вернётся на ул. Алейскую, ул. Ольги Жилиной, ул. Каменскую и ул. Есенина.

Работы по ремонту теплосетей ведутся круглосуточно. В СГК отмечают, что в этом году запланирована замена почти 23 км трубопроводов, сейчас ремонт выполнен на 21%. Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», горячая вода отключена в 1000 объектах. Дополнительную информацию можно получить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы мэрии 051, а также на муниципальном портале города Новосибирска.