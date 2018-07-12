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В МИД Ирана отвергли обвинения США в подрывной деятельности своих посольств
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В МИД Ирана отвергли обвинения США в подрывной деятельности своих посольств 

ТАСС 10 часов назад
ТАСС, 12 июля. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми назвал обвинения в причастности посольств республики к террористическим атакам «нелепыми и необоснованными». Об этом в четверг сообщило иранское агентство Tasnim.
"Посольства Ирана работают в рамках международных конвенций и на основе взаимных отношений с принимающими странами. Они занимаются развитием дружественных и двусторонних отношений Тегерана с другими государствами", — заявил Гасеми. Он также подчеркнул, что высказанные США обвинения «являются психологической войной против иранских диппредставительств по всему миру».
Гасеми выступил с симметричными обвинениями в адрес США. «Посольства США вмешивались во внутренние дела принимающих стран и саботировали их отношения с внешним миром», — сказал он, добавив, что в американских посольствах «занимаются шпионажем и деструктивной работой». По его словам, сотни военных и сотрудников службы безопасности работают под дипломатическим прикрытием в посольствах США по всему мира.
10 июля представитель Госдепартамента, сопровождающий госсекретаря Майкла Помпео, заявил, что Иран использует свои посольства для организации терактов. В качестве примера он привел срыв правоохранительными органами Бельгии плана организации теракта на конференции иранской зарубежной оппозиционной организации «Моджахедин-э халк» в пригороде Парижа.
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