В МИД Ирана отвергли обвинения США в подрывной деятельности своих посольств

ТАСС , 12 июля. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми назвал обвинения в причастности посольств республики к террористическим атакам «нелепыми и необоснованными». Об этом в четверг сообщило иранское агентство Tasnim.

"Посольства Ирана работают в рамках международных конвенций и на основе взаимных отношений с принимающими странами. Они занимаются развитием дружественных и двусторонних отношений Тегерана с другими государствами", — заявил Гасеми. Он также подчеркнул, что высказанные США обвинения «являются психологической войной против иранских диппредставительств по всему миру».

Гасеми выступил с симметричными обвинениями в адрес США. «Посольства США вмешивались во внутренние дела принимающих стран и саботировали их отношения с внешним миром», — сказал он, добавив, что в американских посольствах «занимаются шпионажем и деструктивной работой». По его словам, сотни военных и сотрудников службы безопасности работают под дипломатическим прикрытием в посольствах США по всему мира.