Будут ли штрафы? Что делать, когда не можешь оплатить парковку

«Администратор московского парковочного пространства» проведет проверку, чтобы выяснить причины крупного сбоя системы оплаты. Проблемы у водителей возникли еще накануне вечером: мобильное приложение не работало, оплатить стоянку при помощи СМС было невозможно, паркоматы не принимали ни карты, ни наличные. Сервис восстановили лишь утром. Будут ли штрафовать за вынужденное нарушение?

Московские автомобилисты почти сутки не могли оплатить парковку. Система не работала по всей Москве . Сбои начались еще накануне вечером. За стоянку невозможно было заплатить ни одним из способов: с помощью паркомата, через СМС или приложение.

Тот, кто уже заплатил за несколько часов вперед, а уехал раньше, не смог вернуть деньги за неиспользованные часы. Так произошло с Сергеем — его машина стояла на парковке в центре города два часа вместо трех. Попытался вернуть 200 рублей за оставшийся час, но приложение не отвечало. Тогда он обратился в контакт-центр «Московского транспорта». Деньги Сергею обещали вернуть. Правда, процесс показался ему очень долгим.

"Сегодня я выяснил: для того, чтобы вернуть мои деньги, которые я не использовал, нужно подать два заявления, присутствовать лично в офисе, нужно съездить за выпиской в банк, где подтвердить транзакцию, когда я пополнял свой счет. В общем, все это очень долго, муторно", — рассказывает он.

Подобный случай произошел и с москвичкой Алиной. Приехала на работу, пыталась оплатить парковку на Кутузовском проспекте — не удалось. Переживает, что через три дня придет извещение о штрафе.

— У меня ничего не вышло. Попыталась с телефона, позвонила мужу, попросила его со своего приложения попробовать, оплатить со своего телефона. Я сразу же представила, что сейчас мне придет штраф 2,5 тысячи.

Сбои в оплате парковки происходят уже не в первый раз. Последний подобный случай был в январе. Тогда водители также не смогли оплатить паркинг ни одним способом. Были выписаны штрафы. Их пришлось обжаловать. Сейчас «Администратор московского парковочного пространства» уверяет: таких проблем возникнуть не должно.

Проверим, что сейчас: мы находимся на одной из платных парковок возле метро «Белорусская». Вводим номер автомобиля — да, оплата проходит, сейчас сбоев нет.