Рада освободила предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пени компаниям из России

Верховная рада Украины приняла закон, которым освободила предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые имеют стратегическое значения для страны, от уплаты пени компаниям из России

Как передаёт телеканал «112 Украина » в поддержку закона проголосовали 244 депутата.

Отмечается, что украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного использования из-за ограничений, которые были введены президентом Украины.

Подчёркивается, что компании из России, якобы «злоупотребляя своими правами, начали обращаться в суды» для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций.

Приняв данный закон, украинский парламент запретил взимать пеню с компаний ОПК, которые задолжали предприятиям из России.