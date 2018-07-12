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Рада освободила предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пени компаниям из России
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Рада освободила предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пени компаниям из России 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Газета "Труд"
Верховная рада Украины приняла закон, которым освободила предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые имеют стратегическое значения для страны, от уплаты пени компаниям из России.
Как передаёт телеканал «112 Украина» в поддержку закона проголосовали 244 депутата.
Отмечается, что украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного использования из-за ограничений, которые были введены президентом Украины.
Подчёркивается, что компании из России, якобы «злоупотребляя своими правами, начали обращаться в суды» для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций.
Приняв данный закон, украинский парламент запретил взимать пеню с компаний ОПК, которые задолжали предприятиям из России.
Ранее в компании «Укроборонпром» заявили, что Украина будет «давить» Россию качеством оружия.
RT на русском: последние новости
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