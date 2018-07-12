Пещера на пути «Тавриды» не повлияет на срок сдачи автодороги

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» в Крыму компания «ВАД» планирует открыть движение по первой очереди магистрали из Керчи Симферополь по графику в декабре 2018 года несмотря на приостановление строительства после обнаружения пещеры на маршруте трассы, сообщил RNS официальный представитель «ВАД».

«Завершение первой очереди трассы «Таврида» планируется по графику — в декабре 2018 года», — сказал он, комментируя вопрос о том, как может повлиять обнаружение пещеры на маршруте трассы под Белогорском на сроки сдачи объекта.

Он отметил, что протяженность первой очереди автомагистрали в двухполосном исполнении составит 190 км от Керчи до Симферополя. В компании сообщили, что в настоящее время вход в пещеру закрыт, а компания ведет работы на других объектах участка.

«В связи с тем, что публикация спелеологами в СМИ информации о находке карстовой полости под Белогорском спровоцировала ряд попыток проникновения в нее граждан, не имеющих соответствующей подготовки, в настоящее время доступ в пещеру закрыт», — отметили в «ВАД».

Ранее сообщалось, что строительство автомобильной трассы «Таврида» в Крыму приостановлено из-обнаружения в ходе работ карстовой пещеры.

Движение на первой очереди трассы «Таврида» планируется открыть по двум полосам от Керчи до Симферополя в декабре 2018 года. Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы в четырехполосном исполнении до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.

Строительство трассы «Таврида» разделено на 7 этапов. Дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя и Бахчисарая.

Проект оценивается в сумму более 149 млрд руб. Пропускная способность трассы составит до 40 тыс. автомобилей в сутки.