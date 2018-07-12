Лётчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике

Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрута и навигацию гражданских судов в северных районах.

Пара самолётов Ту-142МК Северного флота осуществила полёт в Арктике по районам границ ледового поля.

Полёт проходил в рамках плановых мероприятий боевой подготовки за летний период обучения 2018 года.

В ходе арктического полета морские лётчики не только существенно повысили уровень натренированности и слаженности экипажей, но и осуществили воздушную разведку ледового поля, данные о которой существенно облегчают прокладку маршрута и навигацию гражданских судов в северных районах.

Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов по обеспечению задач летной подготовки.