Ещё
Лётчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лётчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрута и навигацию гражданских судов в северных районах.
Пара самолётов Ту-142МК Северного флота осуществила полёт в Арктике по районам границ ледового поля.
Полёт проходил в рамках плановых мероприятий боевой подготовки за летний период обучения 2018 года.
В ходе арктического полета морские лётчики не только существенно повысили уровень натренированности и слаженности экипажей, но и осуществили воздушную разведку ледового поля, данные о которой существенно облегчают прокладку маршрута и навигацию гражданских судов в северных районах.
Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов по обеспечению задач летной подготовки.
ТК «Звезда»: последние новости
Змеи заполонили населенные пункты Забайкалья после наводнения ОЗХО представила доклад по атаке в сирийской Думе Во всей Восточной Гуте водо- и электроснабжение восстановят за месяц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками277
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала47
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение