Тегеран обвинил Вашингтон в использовании посольств для шпионажа

Бахрам Касеми. Тегеран считает, что Вашингтон использует собственные посольства для шпионажа и ведения подрывной деятельности, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана

Ранее Помпео обвинил Тегеран в использовании своих посольств в других странах для организации террористических актов и призвал все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов.

Касеми назвал заявления госсекретаря США Майка Помпео безосновательными и напомнил о разнообразных свидетельствах, «указывающих на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах».

Касеми отметил, что в современной истории уже зафиксированы случаи подобных действий со стороны посольств США, вмешивавшихся во внутренние дела стран своего пребывания и подрывавших отношения этих стран с другими государствами, передает РИА «Новости»