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Тегеран обвинил Вашингтон в использовании посольств для шпионажа
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Тегеран обвинил Вашингтон в использовании посольств для шпионажа 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Тегеран считает, что Вашингтон использует собственные посольства для шпионажа и ведения подрывной деятельности, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.
Ранее Помпео обвинил Тегеран в использовании своих посольств в других странах для организации террористических актов и призвал все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов.
Касеми назвал заявления госсекретаря США Майка Помпео безосновательными и напомнил о разнообразных свидетельствах, «указывающих на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах».
Касеми отметил, что в современной истории уже зафиксированы случаи подобных действий со стороны посольств США, вмешивавшихся во внутренние дела стран своего пребывания и подрывавших отношения этих стран с другими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден шокировал мировую общественность публикацией документов, свидетельствующих о том, что АНБ США вело тотальную слежку за миллионами граждан разных стран, а также за главами 35 государств мира.
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