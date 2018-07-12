Тегеран обвинил Вашингтон в использовании посольств для шпионажа 

Тегеран считает, что Вашингтон использует собственные посольства для шпионажа и ведения подрывной деятельности, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.
Ранее Помпео обвинил Тегеран в использовании своих посольств в других странах для организации террористических актов и призвал все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов.
Касеми назвал заявления госсекретаря США Майка Помпео безосновательными и напомнил о разнообразных свидетельствах, «указывающих на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах».
Касеми отметил, что в современной истории уже зафиксированы случаи подобных действий со стороны посольств США, вмешивавшихся во внутренние дела стран своего пребывания и подрывавших отношения этих стран с другими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден шокировал мировую общественность публикацией документов, свидетельствующих о том, что АНБ США вело тотальную слежку за миллионами граждан разных стран, а также за главами 35 государств мира.