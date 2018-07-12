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Власти Удмуртии определили портфель заказов для перезапуска «Ижметмаша» на 2 млрд рублей
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Власти Удмуртии определили портфель заказов для перезапуска «Ижметмаша» на 2 млрд рублей 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ИЖЕВСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртской республики определили потенциальный портфель заказов для перезапуска производства на заводе «Ижметмаш» на сумму около 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"Созданы все предпосылки для успешного перезапуска АО «Ижметмаш». Сохранены рабочие места, начато производство в ряде цехов, есть устойчивый интерес заказчиков к продукции предприятия. Потенциальный портфель заказов, который был определен правительством, составляет около 2 миллиардов рублей", приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина.
По данным пресс-службы, в ближайшее время на предприятии планируются увеличение загрузки цехов и запуск основных печей под новые заказы. Сообщается, что предпринятые усилия по поддержке предприятия со стороны акционеров, а также действия нового руководства завода позволили полностью выполнить обязательства по оплате труда.
Ранее сообщалось, что обанкротившийся завод «Ижметмаш» может начать выпуск продукции под новым именем летом этого года.
Развитие завода
В марте 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов и замгендиректора предприятия по стратегическому развитию "Татнефти" Нурислам Сюбаев подписали дорожную карту по развитию обанкротившегося завода «Ижметмаш». Акционерами «Ижметмаша» являются банки «Ак Барс» и "Зенит", контролируемые «Татнефтью».
Согласно определению Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 января 2018 года, «Ижметмаш» признали банкротом, на предприятии ввели процедуру наблюдения. В начале 2018 года завод планировал сократить более 800 сотрудников.
АО «Ижметмаш» — многопрофильное машиностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения.
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