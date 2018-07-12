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Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года увеличился на 20,9 проц
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Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года увеличился на 20,9 проц 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Бишкек, 12 июля /Синьхуа/ — Внешнеторговый оборот Кыргызстана за январь-май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 20,9 проц, составив 2 млрд 716 млн долларов США, сообщила пресс-служба Национального статистического комитета страны.
По данным ведомства, экспортные операции возросли на 5,5 проц, а импортные поступления увеличились на 27,1 проц.
Объем товарооборота с Китаем за указанный период достиг порядка 900 млн долларов США. При этом доля импорта составила 881,2 млн долларов, а экспорта — 28,8 млн долларов.
Объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС составил около 904 млн долларов США и увеличился по сравнению с январем-маем прошлого года на 6,5 проц. При этом, импорт товаров повысился на 1,6 проц, экспортные поставки — на 21,2 проц. Наибольшая доля этого объема пришлась на торговлю с Россией — 65,2 проц и Казахстаном — 33,2 проц.
Внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами Евросоюза за вышеуказанный период составил 385,7 млн долларов США, доля экспорта здесь — 253,1 млн долларов, импорта — 132,6 млн долларов. —0—
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