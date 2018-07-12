Убийца из США 11 лет ждет казни. Ей мешают проблемы со смертельными препаратами

В американском штате Невада во второй раз откладывают казнь преступника. Причиной стал иск фармацевтической компании, препарат которой должны были использовать. Издание The New York Times пишет, что производитель заявил о незаконности приобретения лекарства.

«Невадский потрошитель»

Американский суд штата Невада в 2007 году впервые за 12 лет разрешил казнить преступника. К высшей мере наказания приговорили Скотта Дозьера, который сам попросил о казни. Тогда история «Невадского потрошителя» была громкой.

Скотт Дозьер родился в Неваде в благополучной семье. В старших классах он продавал марихуану и ЛСД. Судьба сложилась интересно — служба в армии, затем ссора с родителями и работа стриптизером. В конце 90-х Дозьер связался с плохой компанией и начал продавать наркотики. Но знаменит он стал за убийство своего коллеги «варщика» Джеремайи Миллера. Дозьер попросил его достать вещества, необходимые для приготовления метамфетамина, а затем застрелил.

Дозьер расчленил тело Миллера в ванной и положил в чемодан. Голову и руки жертвы не нашли до сих пор. Американские издания писали, что тело обнаружил уборщик, который случайно увидел в помойке чемодан и почувствовал идущую от него вонь. В саквояже был «упакован» и кусок мяса. Лишь через несколько секунд, увидев татуировки, уборщик понял, что перед ним человеческий торс.

Дозьера признали виновным еще в одном убийстве — Ясена Грина. Но вину за эту смерть он не признает. Дозьер утверждает, что нашел Грина мертвым и просто похоронил, чтобы не привлекать внимание полицейских.

«Невадского потрошителя» арестовали 25 июня 2002 года в штате Аризона, а через три года приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство Грина. Дозьер пытался покончить с собой, но его спасли тюремные врачи. Пока медики боролись за жизнь Дозьера, шло следствие по другому делу. К 2007 году суд приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни.

Осенью 2017 года приговор должны были привести в исполнение, но отложили. Судья Кларк Дженнифер Тольятти запретила использовать нервно-паралитическое средство, известное как цизатракурий. Такое решение она приняла в связи с тем, что медикамент парализует, и если мучения человека станут чересчур сильными, понять это будет невозможно.

Верховный суд должен был решить, как и какими препаратами будет проведена смертельная инъекция. В итоге Дозьер остался в камере смертников.

Со своим приговором он смирился и даже ждет, чтобы его скорее привели в исполнение. Дозьер предпочитает казнь пожизненному заключению и объясняет, что должен «расплатиться по счетам».

Нельзя казнить!

Казнь должна была состояться в июле 2018 года, но ее снова отменили. На этот раз причиной отсрочки стало судебное разбирательство с фармакологической компанией, которая является производителем препарата мидазолама, одного из составляющих «смертельной инъекции».

Тюрьма Невады планировала использовать три медикамента: один — как успокоительное средство, другой для того, чтобы парализовать человека. Третий — мощный синтетический опиоидный фентанил, чтобы убить. Это было бы первыми случаем использования фентанила. Правда, из-за прошлого разбирательства его пришлось заменить другим — мидазоламом.

Привести приговор в силу снова не удалось. На этот раз возмутилась компания-производитель. Alvogen Inc. подала в суд на департамент исполнения наказаний штата Невада за использование одного из своих препаратов в составе «смертельной инъекции». Они заявили, что ведомство получило седативное средство мидазолам незаконно. Суд Alvogen Inc. выиграла. В результате осужденный убийца, который отказался от любых дальнейших апелляций, получил 11-часовую отсрочку исполнения приговора.

Решение судьи одобрили правозащитники и активисты, которые борются за отмену смертной казни. По их мнению, «это постановление подтверждает, что производители лекарств имеют право решать, как их продукты используются. Эти судебные процессы показали, что ведомства игнорируют законы о безопасности лекарственных средств, которые предназначены для защиты населения».

Власти заявили, что казнь не состоится, пока не будет получено разрешение использовать препарат. Если такого решения не будет, то придется пересматривать комбинацию веществ.

Дозьер станет первым заключенным, казненным в Неваде с 2006 года. Последним был Дэрил Мэк, приговоренный к высшей мере наказания за изнасилование и убийство, совершенные в 1988 году.