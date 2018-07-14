Программа «Московское долголетие» расширяет список занятий в парках

МОСКВА , 14 июля. / ТАСС /. Программа «Московское долголетие», в рамках которой для горожан старшего поколения организуют бесплатные образовательные, творческие, спортивные мероприятия в парках столицы, расширяет список занятий. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк».

"Мы приглашаем москвичей старшего поколения выбрать занятие по душе и предлагаем внушительный список регулярных занятий в парках: от танцев и пения до курсов иностранного языка и компьютерной грамотности. Записаться на занятия может каждый, кто хочет развиваться и вести активную жизнь, несмотря на возраст, и верит, что после 55 лет все только начинается", — сообщили в дирекции. Здесь напомнили, что на данный момент программа охватывает 28 парков, потому можно найти площадку для занятий рядом с домом.

Speak english и Skype

В нескольких парках — например, в Измайловском, Перовском, Таганском парках, саду им. Баумана, в парках «Зарядье», «Фили», «Сокольники», «Воронцово», «Радуга», «Красногвардейские пруды» — можно записаться на занятия английским языком. Программы адаптированы для аудитории и по большей части направлены на то, чтобы преодолеть барьер в общении. Так, например, в саду им. Баумана занятия ведет носитель языка по специальной разговорной программе, которая учит вести беседу на английском, а не изучать синтаксис и грамматику.

Кроме того, в рамках программы «Московское долголетие» горожане старшего поколения имеют возможность записаться на курсы по компьютерной грамотности, которые проходят, например, в парках «Фили», «Садовники» и парке Олимпийской деревни. В парке «Кузьминки», например, будут не только учить пользоваться программами Word и Exel, но и расскажут, как зарегистрироваться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также как звонить и переписываться в Skype.

Не менее полезную зарядку для мозга можно найти в Воронцовском, Бабушкинском парках, а также в парке «Борисовские пруды», где можно научиться играть в настольные игры, в том числе, шахматы. А в парке «Сокольники» можно даже освоить навыки игры в бильярд.

В ритме зумбы

Во всех парках, участвующих в программе, можно присоединиться к занятиям по скандинавской ходьбе. «Участники программы ходят „в гости“ к другим паркам, чтобы продемонстрировать свои достижения и поделиться опытом. Например, команда „Московского долголетия“ из Бабушкинского парка была в гостях в Воронцовском», — рассказали в «Мосгорпарке».

Среди физических активностей в программе также представлены занятия по гимнастике (цигун, тибетской, суставной, лечебной и другим ее видам) и танцам (буги-вуги, рок-н-ролл, народные, ча-ча-ча, зумба и другие).

"Танцы в программе «Московское долголетие» — это не только активный отдых, но и социализация, и новые знакомства. Ведь часто старшему поколению не хватает именно общения, а танцевальные уроки — прекрасный повод влиться в новое комьюнити, сообщество по интересам", — подчеркнули в «Мосгорпарке».

Пастель, вокал и сангина

Для тех, кто всегда хотел научиться петь, но у кого на это не было времени, а также для желающих усовершенствовать навыки вокала в парках дают уроки пения. Занятия по вокалу проводятся в том числе в Воронцовском, Измайловском парках и в Сиреневом саду.

А для потенциальных художников парки и «Московское долголетие» приготовили занятия по рисованию. На них можно записаться в том числе в парках «Сокольники», Перовский и Таганский. В саду им. Баумана учат рисовать акварелью, в Бабушкинском парке можно расписать старые кастрюли и сковородки, в Парке Победы на Поклонной горе будут учить рисовать гуашью и изучать основы композиции, в усадьбе «Воронцово» — академический рисунок красками, а в саду "Эрмитаж" кроме акварели будут давать уроки рисования пастелью, сангиной (специальными красными мелками) и сепией.

О проекте

"Московское долголетие" — проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Стать участниками проекта могут все москвичи пенсионного возраста. На данный момент программа действует в 28 парках города.