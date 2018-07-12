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Парламент Карелии поддержал законопроект об изменении пенсионной системы
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Парламент Карелии поддержал законопроект об изменении пенсионной системы 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На сессии в четверг депутаты Законодательного собрания Карелии 24 голосами «за» решили поддержать проект федерального закона об изменениях в пенсионной системе.
Госдума предложила регионам включиться в процесс работы над законопроектом, и представить свои предложения, организовав общественное обсуждение, сообщает Sm-news. Для этого в Заксобрании Карелии создана рабочая группа, ее состав был утвержден на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике 10 июля.
В рабочую группу вошли представители всех фракций, ветераны, члены Молодежного парламента республики, Общественной палаты, профсоюзные деятели. Помимо этого к участию привлечены сотрудники министерств, ведомств и надзорных органов. Председатель комитета регионального парламента Алексей Хейфец сообщил, что первое заседание рабочей группы состоится 18 июля. Сформированные инициативы направят в региональное Заксобрание, и, если депутатский корпус их одобрит, инициативы отправят на согласование в федеральный центр.
Также федеральный законопроект поддержали депутаты Курганской областной думы и Псковского областного собрания депутатов.
Депутаты законодательных собраний российских регионов на заседаниях в четверг, 12 июля, голосуют за принятие изменений в пенсионное законодательство страны. Законопроект поддержали в региональных парламентах Нижегородской, Тульской, Омской, Рязанской и других областей.
Рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста начнется в Госдуме 19 июля.
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