Парламент Карелии поддержал законопроект об изменении пенсионной системы

На сессии в четверг депутаты Законодательного собрания Карелии 24 голосами «за» решили поддержать проект федерального закона об изменениях в пенсионной системе.

Госдума предложила регионам включиться в процесс работы над законопроектом, и представить свои предложения, организовав общественное обсуждение, сообщает Sm-news. Для этого в Заксобрании Карелии создана рабочая группа, ее состав был утвержден на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике 10 июля.

В рабочую группу вошли представители всех фракций, ветераны, члены Молодежного парламента республики, Общественной палаты , профсоюзные деятели. Помимо этого к участию привлечены сотрудники министерств, ведомств и надзорных органов. Председатель комитета регионального парламента Алексей Хейфец сообщил, что первое заседание рабочей группы состоится 18 июля. Сформированные инициативы направят в региональное Заксобрание, и, если депутатский корпус их одобрит, инициативы отправят на согласование в федеральный центр.

Также федеральный законопроект поддержали депутаты Курганской областной думы и Псковского областного собрания депутатов.

Депутаты законодательных собраний российских регионов на заседаниях в четверг, 12 июля, голосуют за принятие изменений в пенсионное законодательство страны. Законопроект поддержали в региональных парламентах Нижегородской, Тульской, Омской, Рязанской и других областей.

Рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста начнется в Госдуме 19 июля.