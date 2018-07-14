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В августе в Самаре перекроют еще несколько дорог
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В августе в Самаре перекроют еще несколько дорог 

63.ru 6 часов назад
Фото: 63.ru
В частном секторе проведут газопровод
С 1 августа в областной столице начнут строить новый участок газопровода. Из-за этого в Самаре перекроют несколько участков дорог для обеспечения безопасности водителей. Об этом сообщили в городской администрации.
— Ограничения будут действовать на улице Мало-Ярославской в границах пересечения с Карьерной и на участке протяженностью 50 метров от дома № 48 по Внутреннему проезду с 1 августа до 10 августа этого года, — рассказали в мэрии.
Первый участок газопровода начнут укладывать уже 17 июля. Ограничения движения введут на улице Энтузиастов, на 30-метровом участке дороги от проспекта Карла Маркса. Работы продлятся до 1 августа.
Также автолюбители не смогут проехать по Семафорной, от улицы Нижне-Карьерной до Промышленности. Там к строительству газопровода приступят 30 июля, а окончание работ намечено на 7 августа.
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