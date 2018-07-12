Строят газопровод: в Самаре на улицах Энтузиастов и Семафорной ограничат движение машин

Специалисты подведут инженерные коммуникации в частный сектор

Во вторник, 17 июля, в областной столице начнут строить газопровод. Из-за этого в Самаре перекроют несколько участков дорог для обеспечения безопасности водителей.

— Ограничения введут на улице Энтузиастов, на 30-метровом участке дороги от проспекта Карла Маркса. Работы начнутся 17 июля и продлятся до 1 августа, — рассказали в самарской мэрии.

Также автолюбители не смогут проехать по Семафорной, от улицы Нижне-Карьерной до Промышленности. Там к строительству газопровода приступят 30 июля, а окончание работ намечено на 7 августа.