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Строят газопровод: в Самаре на улицах Энтузиастов и Семафорной ограничат движение машин
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Строят газопровод: в Самаре на улицах Энтузиастов и Семафорной ограничат движение машин 

63.ru 5 часов назад
Фото: 63.ru
Специалисты подведут инженерные коммуникации в частный сектор
Во вторник, 17 июля, в областной столице начнут строить газопровод. Из-за этого в Самаре перекроют несколько участков дорог для обеспечения безопасности водителей.
— Ограничения введут на улице Энтузиастов, на 30-метровом участке дороги от проспекта Карла Маркса. Работы начнутся 17 июля и продлятся до 1 августа, — рассказали в самарской мэрии.
Также автолюбители не смогут проехать по Семафорной, от улицы Нижне-Карьерной до Промышленности. Там к строительству газопровода приступят 30 июля, а окончание работ намечено на 7 августа.
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