Запись на занятия по йоге открылась в Школе художественных ремесел

Людей старшего возраста пригласили на занятия по йоге авторского курса педагога Школы художественных ремесел «На Домниковке». Запись стартовала 12 июля.

Занятия начнутся с 15 сентября.

— Для того, чтобы стать участником, необходимо позвонить по номеру телефона: +7 (916) 218-12-18 и сообщить о своем намерении. Количество мест в группе «55+» ограничено, поэтому попрошу с этим не затягивать. В первых числах сентября у нас будет День открытых дверей, куда мы пригласим всех желающих принять участие в занятиях по йоге и мастер-классах, — поделилась Нэля Чебинова, заместитель директора учреждения.

Она отметила, что с пенсионерами будет заниматься сертифицированный тренер Ольга Кузнецова

Всех желающих принять участие в тренировках по йоге по авторскому курсу методистов центра будут ждать по адресу: улица Маши Порываевой, дом 28. Занятия организуют на бесплатной основе.