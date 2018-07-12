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Запись на занятия по йоге открылась в Школе художественных ремесел
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Запись на занятия по йоге открылась в Школе художественных ремесел 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Людей старшего возраста пригласили на занятия по йоге авторского курса педагога Школы художественных ремесел «На Домниковке». Запись стартовала 12 июля.
Занятия начнутся с 15 сентября.
— Для того, чтобы стать участником, необходимо позвонить по номеру телефона: +7 (916) 218-12-18 и сообщить о своем намерении. Количество мест в группе «55+» ограничено, поэтому попрошу с этим не затягивать. В первых числах сентября у нас будет День открытых дверей, куда мы пригласим всех желающих принять участие в занятиях по йоге и мастер-классах, — поделилась Нэля Чебинова, заместитель директора учреждения.
Она отметила, что с пенсионерами будет заниматься сертифицированный тренер Ольга Кузнецова.
Всех желающих принять участие в тренировках по йоге по авторскому курсу методистов центра будут ждать по адресу: улица Маши Порываевой, дом 28. Занятия организуют на бесплатной основе.
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