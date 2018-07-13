Делегация Франции примет участие в ВЭФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 13 июля. / ТАСС /. Делегация представителей посольства Франции и Франко-Российской торгово-промышленной палаты примет участие в IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья.

"Представительная совместная делегация посольства Франции в РФ и Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) во главе с послом Франции Сильви Берманн примет участие в IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11 — 13 сентября", — говорится в сообщении.

В состав делегации также намерены войти 20 руководителей франко-российского бизнеса, представляющих ПАО «Росбанк» , «ИНСИСТЕМС», Engie, Servier Россия, ЗАО ГК «Электрощит» — ТМ «Самара», группу инженерных компаний «АРМО», Poma, VINCI Concessions, AECOM и другие компании.

Восточный экономический форум пройдет 11 — 13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек. К настоящему времени опубликована архитектура деловой программы ВЭФ. Ключевая тема форума в этом году — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».