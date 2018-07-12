«Летающему поезду» дали съемные крылья

Компания Akka Technologies, работающая в сфере инженерных технологий и консалтинга, показала дизайн самолетов Link&Fly. Модульное судно оснащено съемными крыльями и способно не только перевозить путешественников, но и высаживать их на железнодорожных станциях. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Длина концептуального борта Link& Fly составляет 33,8 метра, а его высота — 48,8 метра. Размах крыльев равняется 48,8 метра.

Самолет от Akka Technologies благодаря технологии съемных крыльев может совершать быструю посадку. В целом его конструкция сделана так, чтобы как можно быстрее добраться от аэропорта до конечной точки маршрута. Летательный аппарат используется и в качестве грузового транспорта, в том числе и беспилотного.

В компании надеются, что разработка привлечет внимание аэрокосмических компаний. Пусть идея Link & Fly и не станет полностью успешной, но варианты его дизайна можно будет использовать для улучшения авиаперевозок.

«Самолеты должны стать более эффективными, экологичными и менее шумными», — отметил генеральный директор Akka Technologies Морис Риччи.

По его словам, роль компании заключается в том, чтобы указать клиентам на технологии будущего.

Ранее в Сети был опубликован видеоролик, на котором показали, как выглядит новейший европейский истребитель пятого поколения. Он придет на смену воздушной технике поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.