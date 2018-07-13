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Жители затопленной Читы не дали бывшему мэру спасти свой дом от воды
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Жители затопленной Читы не дали бывшему мэру спасти свой дом от воды 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жители дачного кооператива «Биофабрика» в Чите не пустили к дому бывшего мэра Анатолия Михалева грузовики с грунтом, который предназначался для спасения его участка от потопа. Об этом пишет газета «Вечорка».
Дачники рассказали изданию, что возмущены сложившейся ситуацией. Четыре дня назад их земли затопило, и все это время им никто не помогал, а бывший градоначальник переживает только за свою недвижимость. «К нам никто не едет и не оказывает помощь. А ему везут грунт, чтобы обспыпать его участок! Вся Чита тонет! А он себе обсыпает», — добавили очевидцы.
Груженые землей «КамАЗы» так и не проехали к участку Михалева через живой щит. Машины развернулись, когда на месте появились журналисты.
Наводнение в Чите началось 8 июля, когда в регион пришел циклон с ливнями и сильным ветром. Власти объявили чрезвычайную ситуацию. Реки вышли из берегов, несколько районов Забайкалья затоплены, под воду ушла часть Читы. Транспортное сообщение затруднено, несколько мостов разрушено.
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