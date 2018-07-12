Собака на сене: США признали свой провал в Афганистане

Иран и Но пускать в регион Россию Китай , способных навести порядок, штаты не желают.

Главы разведведомств России, Китая, Пакистана и Ирана провели рабочую встречу в Исламабаде и обсудили методы борьбы с усилением группировки ИГ* на территории Афганистана . Однако, такие встречи, направленные в итоге на борьбу с международным терроризмом очень беспокоят Вашингтон. Об этом пишет издание The Washington Examiner.

Встреча прошла на фоне заявлений России о том, что США поддерживают эту террористическую группировку в Афганистане. Еще ранее на встрече ШОС , главы государств, входящих в эту организацию, отметили, что они могут начать играть в этой стране более значительную роль.

Издание отмечает, что с одной стороны данные заявления и желания вроде бы должны соответствовать и интересам США. Однако, некоторые американские дипломаты полагают, что присутствие Ирана, Китая и России в регионе может «представлять опасность».

Далее в статье приводятся слова одного из представителей Госдепартамента США . Источник сообщает, что штаты, несмотря на дорогостоящую военную кампанию в Афганистане, так и не смогли добиться хоть сколько-нибудь ощутимых результатов.

«Несмотря на вроде бы эффективную военную кампанию, осуществляемую в основном американскими силами при сильной поддержке афганских ВС, за последние пару лет ИГ стало сильнее», — приводит издание слова чиновника Госдепа.

Издание отмечает, что встреча глав разведок прошла вскоре после визита госсекретаря США Майка Помпео в Афганистан. По итогам поездки, американский политик положительно оценил перемирие, заключенное между правительством Афганистана и Талибаном**.

В следующем абзаце, однако, автор статьи, тут же приводит опасения американских аналитиков в том, что Иран и Пакистан могут убедить Россию и Китай поддержать этот самый Талибан , и тем самым втянуть США в новый виток войны, которые будет стоить «пару триллионов долларов и не принесет никакой материальной выгоды».

В заключении, автор сокрушается о том, что всем попыткам миротворчества (особенно в последнее время) мешает «российская и иранская поддержка талибов». Однако, как поддержать их лучше, чем это уже сделали США, представить очень трудно.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

** «Талибан» — организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.