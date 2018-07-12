В Республике Алтай строят две новые солнечные электростанции стоимостью 1,5 млрд рублей

"Завершить стройку планируется в первом квартале 2019 года, — сообщили в компании, инвестировавшей в солнечные электростанции региона уже около 4 млрд рублей. «40 МВт электроэнергии [действующие] объекты уже отдают в сеть республики», — констатировали в компании «Хевел».

В селе Майма будет построена электростанция мощностью 5 МВт, а в селе Иня — 10 МВт. По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, новые энергообъекты начнут выдавать электроэнергию с апреля 2019 года.