В Республике Алтай строят две новые солнечные электростанции стоимостью 1,5 млрд рублей 

ТАСС. 12 июля. Строительство третьей очереди двух солнечных электростанций общей мощностью 15 МВт началось в Республике Алтай. Объем инвестиций в два новых объекта составит порядка 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе реализующей проект группы компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и "Роснано").
"Завершить стройку планируется в первом квартале 2019 года, — сообщили в компании, инвестировавшей в солнечные электростанции региона уже около 4 млрд рублей. «40 МВт электроэнергии [действующие] объекты уже отдают в сеть республики», — констатировали в компании «Хевел».
В селе Майма будет построена электростанция мощностью 5 МВт, а в селе Иня — 10 МВт. По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, новые энергообъекты начнут выдавать электроэнергию с апреля 2019 года.
Республика Алтай — первый в РФ регион, где создается кластер возобновляемой энергетики. Первая солнечная электростанция мощностью 5 МВт была запущена в сентябре 2014 в селе Кош-Агач. Сейчас в горном регионе уже работают пять таких станций в разных районах. Как ожидается, к 2022 году суммарная мощность солнечных электростанций в Республике Алтай может достичь 145 МВт. В этом случае энергодефицитный регион сможет полностью обеспечить свои потребности и даже продавать излишки энергии.