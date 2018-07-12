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Огненные стрелы: как ракеты С-300 поражают скоростную цель «Бекас»
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Огненные стрелы: как ракеты С-300 поражают скоростную цель «Бекас» 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Зенитчики Центрального военного округа поразили мишени на полигоне в Бурятии.
Расчеты комплексов С-300 Центрального военного округа, которые дислоцированы в Красноярском крае, выполнили боевые пуски в Республике Бурятия. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
В рамках тактического учения с боевой стрельбой зенитчики из Красноярского края в сложной помеховой обстановке выполнили боевые пуски ракет по группе мишеней типа «Пищаль», «Бекас» и «Армавир», имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, а также крылатые и баллистические ракеты. Подразделения ПВО успешно обнаружили, перехватили и уничтожили пять целей за 3 минуты. Мишень двигалась со скоростью 1200 метров в секунду на высоте 45 километров.
Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения.
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