Ещё
В Орле троих перевозчиков предупредили о расторжении контракта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле троих перевозчиков предупредили о расторжении контракта 

РИА 57 7 часов назад
Фото: РИА 57
Администрация Орла сообщила о результатах рейдов по проверке соблюдения маршрутками графиков движения в вечернее время.
По информации начальника отдела транспорта Вадима Хрипунова, выданные ранее предписания об устранении нарушений не на всех произвели впечатление. На троих перевозчиков, чьими услугами население не довольно, наложены штрафы, им выдано предупреждение о расторжении контракта, сообщает пресс-служба.
О каких маршрутах и предпринимателях идет речь, в релизе не уточняется.
Отметим, в Орле курсируют около 380 маршрутных автобусов, по семи направлениям двигаются трамваи и троллейбусы. Если электротранспорт только в исключительных случаях сбивается с графика, то частные автобусы довольно хаотичны. За последнее время в администрации сменилось несколько начальников и исполняющих обязанности руководителей транспортного отдела, пока кардинальных перемен нет.
Сообщение В Орле троих перевозчиков предупредили о расторжении контракта появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Клычкову показали строящиеся репродукторы СНЦ «Знаменский» Орловцев просят помочь в поисках пропавшего военнослужащего «Орёл Family Fest» и «Гимн любви»: Орле отметит День семьи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС110
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом201
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки59
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Superjet-100 сел без стойки шасси22
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение