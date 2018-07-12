В Орле троих перевозчиков предупредили о расторжении контракта

Администрация Орла сообщила о результатах рейдов по проверке соблюдения маршрутками графиков движения в вечернее время.

По информации начальника отдела транспорта Вадима Хрипунова, выданные ранее предписания об устранении нарушений не на всех произвели впечатление. На троих перевозчиков, чьими услугами население не довольно, наложены штрафы, им выдано предупреждение о расторжении контракта, сообщает пресс-служба.

О каких маршрутах и предпринимателях идет речь, в релизе не уточняется.

Отметим, в Орле курсируют около 380 маршрутных автобусов, по семи направлениям двигаются трамваи и троллейбусы. Если электротранспорт только в исключительных случаях сбивается с графика, то частные автобусы довольно хаотичны. За последнее время в администрации сменилось несколько начальников и исполняющих обязанности руководителей транспортного отдела, пока кардинальных перемен нет.