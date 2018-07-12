В Москве археологи нашли воровскую монету екатерининских времен

Москве на пересечении улицы Маросейка и Армянского переулка археологи обнаружили самодельный инструмент вора-карманника. Он был сделан из медной пятикопеечной монеты, отчеканенной во времена царицы Екатерины Великой, сообщает Мосгорнаследие.

Артефакт нашелся во время ремонта коммуникаций. Он представляет собой кружок, диаметром около пяти сантиметров, который остро заточен для того, чтобы незаметно совершать злодеяния и обворовывать честных граждан.

Инструмент называется «писка». Слово происходит от французского depicer, что значит разрезать.

«Такие артефакты хорошо известны по различным детективным произведениям, но объектами археологических исследований становятся чрезвычайно редко», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов

Специалисты считают, что воры могли применять заточенную монетку не только для резания кошельков и сумок, но и для самообороны.

Не так давно в центре Москвы во время ремонта инженерных коммуникаций были найдены предметы быта прошлых веков. Возраст находок может достигать 300 лет.

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