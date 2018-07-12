Эскизный проект красноярского крематория показали общественности

Новосибирске. Место размещения будущих крематория и колумбария зрителей удивить не удалось — это район кладбища Бадалык. Первый вице-мэр Владислав Логинов , презентуя проект заявил, что власти изучили опыт работы аналогичных объектов в Москве

«Достаточно качественный в плане благоустройства объект, обязательно должны присутствовать зеленые насаждения, качественная брусчатка. Колумбарная стенка высотой не более двух метров, чтобы человек мог спокойно подойти и руками, без всяких лестниц и стремянок, снять урну, и ухаживать за своим участком колумбарной стенки. Картинки, которые нам предоставили — это предпроектные решения, мы рассчитываем их реализовать», — рассказал первый вице-мэр.

Крематорий с колумбарием разместятся, скорее всего, в технологической зоне кладбища. Сейчас необходимо решить все юридические тонкости, включая земельный вопрос. А главное найти инвестора, техзадание для которого уже готово. На все согласования и строительство уйдёт не меньше года