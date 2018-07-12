Канада возглавит новую небоевую миссию НАТО в Ираке

"С момента основания НАТО в 1949 году Канада играла заметную и активную роль в миссиях [альянса] по продвижению мира и безопасности, — цитирует его пресс-служба канадского правительства. — Мы гордимся тем, что возглавим [новую миссию НАТО] в Ираке и будем работать с нашими союзниками и иракскими властями, чтобы помочь этому ближневосточному региону обрести мир и стабильность".

Отмечается, что канадские офицеры будут командовать миссией НАТО с осени 2018 года до осени 2019 года, но более точных сроков не указывается. Задачей натовских инструкторов будет создание в Ираке эффективной системы национальной безопасности и подготовка соответствующих кадров. Канада направит в эту страну 250 инструкторов, а точный численный состав миссии альянса не сообщается.