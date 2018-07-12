Канада возглавит новую небоевую миссию НАТО в Ираке 

ОТТАВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада будет руководить новой миссией военных инструкторов НАТО в Ираке с осени 2018 года. Об этом в среду заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, который находится на саммите альянса в Брюсселе.
"С момента основания НАТО в 1949 году Канада играла заметную и активную роль в миссиях [альянса] по продвижению мира и безопасности, — цитирует его пресс-служба канадского правительства. — Мы гордимся тем, что возглавим [новую миссию НАТО] в Ираке и будем работать с нашими союзниками и иракскими властями, чтобы помочь этому ближневосточному региону обрести мир и стабильность".
Отмечается, что канадские офицеры будут командовать миссией НАТО с осени 2018 года до осени 2019 года, но более точных сроков не указывается. Задачей натовских инструкторов будет создание в Ираке эффективной системы национальной безопасности и подготовка соответствующих кадров. Канада направит в эту страну 250 инструкторов, а точный численный состав миссии альянса не сообщается.
В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в составе международной коалиции под руководством США. Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов. В феврале 2016 года, по решению премьер-министра Трюдо, ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков ИГ в Сирии и Ираке, но два самолета-разведчика и один самолет-заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников. Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов с 69 до 230 человек, а общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке сейчас составляет около 830 человек.