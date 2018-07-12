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Роспотребнадзор запретил торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией
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Роспотребнадзор запретил торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией 

Вестник района Гагаринский 8 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
От Департамента торговли и услуг города Москвы поступило сообщение о том, что из Управления Роспотребнадзора по городу Москве приостановили розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.
Из-за массовых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией был введен запрет на розничную продажу. Отравления были, в том числе и со смертельными исходами. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.04.2018 № 28 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» с 20 апреля 2018 спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на 180 суток.
Департамент торговли и услуг напоминает гражданам о том, что употреблять нелегально приобретенную алкогольную продукцию опасно для их жизни и здоровья. Заинтересованным лицам, участвующим в обороте спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов ведомство настоятельно рекомендует не допускать нарушений правил оборота и реализации соответствующих товаров. Фото: 53.rodina.news
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