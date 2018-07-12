События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля

МОСКВА , 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь)

2% (факт)

Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

0,1% (факт)

Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

0% (факт)

Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь)

0% (факт)

12:00 Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май)

-0,9%

14:30 Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

15:30 США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

15:30 США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

15:30 США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

231 тыс.

227 тыс.

15:30 Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май)

19:00 США — Отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

21:00 США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июнь)

-147 млрд долл

-98,2 млрд долл

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

455,5 млрд долл (на 29.06)

МГТС — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)

233 (ао, ап) — див-д 2016

231 (ао, ап) — див-д 2017

РуссНефть — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)

0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2016

0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017

0 — див-д 2016

0,0656171 — див-д 2017