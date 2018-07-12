Ещё
События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля 

Прайм 10 часов назад
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь)
2% (факт)
Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
0,1% (факт)
Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
0% (факт)
Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь)
0% (факт)
11:00  США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
12:00  Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май)
-0,9%
14:30  Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
15:30  США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
15:30  США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
15:30  США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
15:30  США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
15:30  США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
231 тыс.
227 тыс.
15:30  Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май)
19:00  США — Отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
19:15  США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
21:00  США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июнь)
-147 млрд долл
-98,2 млрд долл
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
16:00 мск  ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.07)
455,5 млрд долл (на 29.06)
ДИКСИ Групп — операционные результаты за 2кв/1П2018
МГТС — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)
233 (ао, ап) — див-д 2016
231 (ао, ап) — див-д 2017
РуссНефть — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)
0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2016
0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017
Т Плюс — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
0 — див-д 2016
0,0656171 — див-д 2017
Прайм: последние новости
Трамп вновь напомнил рынкам о торговой войне Дайджест российских СМИ – 10 июля События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом202
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Superjet-100 сел без стойки шасси
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение