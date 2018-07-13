КНР: США не решат свои проблемы путем торговых войн 

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика» Правительство США не сможет решить собственные давно назревшие проблемы, ущемляя экономические интересы других стран и развязывая торговые войны, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.
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"Американская сторона прибегла к односторонним протекционистским мерам в отношении Китая и других стран, развязав торговые войны. Такие шаги, как, в частности антидемпинговое расследование, Вашингтон предпринял, руководствуясь исключительно внутренней юридической базой США, без какого-либо внимания к международному праву. Такой подход Вашингтона не поможет решить соответствующие вопросы, тем более что это, собственно говоря, исключительно проблема самих Соединенных Штатов. Думаю, американцы и сами понимают, что трудности, с которыми столкнулись США, возникли не из-за Китая", — заявил Чжан Цзюнь. Дипломат отметил, что заявления Белого дома о том, что китайская сторона якобы крадет интеллектуальную собственность США, как и о подлинных причинах торгового дефицита в торговле с КНР, лишены объективности. «Развязывание торговой войны с Китаем не решит собственных проблем США», — подчеркнул замминистра иностранных дел КНР. Однако Пекин, несмотря на давление со стороны кого бы то ни было, продолжит проводить реформы, усиливая открытость и укрепляя рыночные механизмы. Власти Китая будут и дальше улучшать инвестиционный климат в стране, отметил Чжан Цзюнь. Дональд Трамп неоднократно критиковал дефицит в торговле с Китаем, составляющий $500 млрд в год. Ссылаясь на ∎кражу Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике∎ США уже ввели 25% пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд Власти КНР параллельно ввели адекватные тарифы на американский импорт. Ответ Китая вызвал возмущение Белого дома. «Вместо того, чтобы рассматривать наши законные опасения, Китай начал возмездие против американских продуктов… Нет никаких оснований для таких действий», — заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Его ведомство уже опубликовало следующий список, в который вошла продукция из Китая на $200 млрд Пошлины по этим наименованиям Белый дом намерен ввести через 2 месяца.