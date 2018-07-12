Золото торгуется в боковике; доллар укрепился на фоне сильного отчета по инфляции

Investing.com — Цены на золото в ходе азиатской сессии четверга практически не изменились, так как доллар укрепился против корзины валют после публикации макростатистики. Сильный отчет по инфляции подтвердил ожидания того, что Федеральный резерв повысит процентные ставки еще дважды в этом году.

Министерство труда в среду заявило, что его индекс цен производителей в прошлом месяце вырос на 0,3% по сравнению с ожидаемыми 0,2%.

Фьючерс на золото на Нью-Йорксокй товарной бирже снизился на 0,01% до $1244,30 за унцию.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, вырос на 0,04% до 94,76.

«Доллар США повсеместно укрепился, и я думаю, что это главная причина», — сказал трейдер из Сиднея

«На фоне смягчения рынка акций США и продолжающейся торговой войны между США и Китаем вы могли бы подумать, что это окажет некоторую поддержку золоту, но этого не произошло».

Более сильный доллар и растущие процентные ставки снижают спрос на золото, поскольку металл становится более дорогим для держателей других валют.

Торговый конфликт остается в центре внимания, так как последние события вызвали самую сильную распродажу на китайском фондовом рынке за последние три года.

В среду администрация Трампа заявила о готовности ввести дополнительные тарифы на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. 10%-ная ставка не будет введена немедленно, а пройдет двухмесячный процесс рассмотрения.

В ответ министерство торговли Китая в своем заявлении, опубликованном около полудня в среду, заявило, что было «шокировано» последними действиями США и призвало международное сообщество к совместной работе против торговой агрессии, называя ее «совершенно неприемлемой».