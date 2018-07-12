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Жд-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге госсубсидий
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Жд-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге госсубсидий 

РЖД-Партнер 6 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
С 7 по 15 июня инспекторы проверили 13 пассажирских поездов и выявили 23 безбилетника, 55 нарушений правил перевозки пассажиров и багажа. В результате составлено 19 административных материалов, на перевозчика наложены штрафы в размере более 350 000 тенге.
С 18 июня по 8 июля комитет обследовал 27 составов пассажирских поездов. Инспекторы выявили 260 нарушений, таких как неисправность системы кондиционирования воздуха и внутреннего оборудования, неудовлетворительное санитарное состояние вагонов, качество постельного белья и другие.
"13 материалов проверки направлены в территориальные подразделения Комитета транспорта для составления административных материалов в отношении юридических лиц в части несоответствии сервисных услуг в пассажирских поездах установленным требованиям. Сумма штрафов по направленным материалам составляет около 550 000 тенге", — уточнили в комитете.
"Перевозчикам выставлены санкции по возврату выплаченных субсидий на общую сумму свыше 12 млн тенге, поручено в ближайшее время устранить выявленные нарушения", — отметили в министерстве.
В комитете отметили, что работа в этом направлении продолжается.
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