Центр ядерной медицины для онкопациентов построят в Бурятии к 2021 году

УЛАН-УДЭ , 12 июля. / ТАСС /. Концессионер построит в Бурятии центр ядерной медицины, где будет проводиться ранняя диагностика онкозаболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

"Между правительством Бурятии и ООО «Медицина и ядерные технологии» подписано [концессионное] соглашение о создании на территории республики центра ядерной медицины. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году, однако первый ПЭТ-сканер (сканер для проведения позитронно-эмиссионной томографии — прим. ТАСС) компания готова запустить уже в начале 2019 года, сейчас для его размещения подбирается помещение", — уточнили в пресс-службе.

Стоимость проекта — более 811 млн рублей, кроме того, на реновацию медицинского оборудования потребуется 237 млн рублей. «Все затраты понесет концессионер, — пояснили в пресс-службе. — Возврат средств инвестор планирует получить за счет оплаты медуслуг, которые будут финансироваться Территориальным фондом медицинского страхования Бурятии». При этом инвестор рассчитывает на налоговые преференции — освобождение от налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль в республиканский бюджет на 10 лет.

Ежегодно в центре ядерной медицины предполагается проведение более 7 тыс. исследований. «Будет увеличена выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к 2023 году. Это позволит снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на 100 тыс. населения к 2023 году, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы — на 8% к 2025 году», — уточнили в правительстве.

По официальным данным, в Бурятии на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 16,6 тыс. онкопациентов. Ежегодно в регионе регистрируется более 3 тыс. вновь выявленных случаев заболевания раком. В 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. В 2017 году смертность от онкозаболеваний в Бурятии достигла 180,7 человек на 100 тыс. населения.

Корме того, в структуре основных причин смерти населения Бурятии лидирующее положение занимают сердечно— сосудистые заболевания (47,6%). В 2017 году смертность от заболеваний системы кровообращения составила 420,4 человек на 100 тыс. населения.