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Ремонт улицы Промышленной начался в Ижевске
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Ремонт улицы Промышленной начался в Ижевске 

Izhlife 14 часов назад
Фото: Izhlife
В столице Удмуртии начался ремонт проезжей части на участке улицы Промышленная, сообщили очевидцы. В настоящее время начался срез старого асфальта.
Объект включен в федеральный приоритетный проект Безопасные и дорожные дороги. В целом дорожникам предстоит уложить на почти километровом участке от ул. Воровского до ул. Орджоникидзе выравнивающий слой (тип Б марки II) толщиной 4 см и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта-15 (5 см).
Стоимость работ 34,7 млн руб.
Напомним, что в рамках федерального приоритетного проекта Безопасные и качественные дороги на ремонты дорог в Удмуртии в этом году выделено почти 1,5 млрд рублей. На эти средства обновят 57 участков, в том числе 43 в Ижевске. Полный перечень можно увидеть на нашем сайте.
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