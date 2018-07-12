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Щупала полицейских: любовницу Трампа арестовали в стрип-клубе
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Щупала полицейских: любовницу Трампа арестовали в стрип-клубе 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Бывшую актрису фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, которая прославилась после заявлений о сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом, арестовали.
Адвокат Майкл Авенатти рассказал об аресте своей подзащитной — артистки Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд — заявил о том, что Сторми была якобы несправедливо арестована во время своего именного шоу в стрип-клубе в Огайо. Тюрьма округа Франклин, куда доставили артистку, подтвердила, что Сторми уже выпущена под залог и ждет судебного заседания, где ей будет выдвинуто обвинение в сразу трех случаях физического контакта с полицейскими под прикрытием. Закон Огайо о стрип-клубах запрещает дотрагиваться до танцоров тем, кто не является членам их семей.
Интересно, что буквально неделю назад артистка публиковала в Instagram собственный портрет за решеткой — а теперь сама оказалась в конфликте с законом. Кроме Сторми, по обвинению в сексуальных преступлениях было задержано еще два человека.
— рассказали представители власти. Адвокат Сторми Дэниэлс считает инцидент подстроенным и находит в нем политическую подоплеку, намекая на то, что арест может быть связан с нежеланием девушки молчать о своей связи с президентом США, о которой WMJ.ru подробно писал ранее.
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Фото:Instagram
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