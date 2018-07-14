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Полицейские выяснили, кто в Уфе «заминировал» вокзал, аэропорт, торговые центры и больницы
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Полицейские выяснили, кто в Уфе «заминировал» вокзал, аэропорт, торговые центры и больницы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На железнодорожном вокзале полиция проверила всех
Двое подозреваемых, причастных к сообщению о готовящемся в Уфе террористическом акте, попали на крючок полиции. Сообщение о бомбах, заложенных в социально значимых объектах города, поступило стражам порядка вечером в пятницу, 13 июля. В половине восьмого им позвонил аноним и заявил, что через час на воздух взлетят железнодорожный вокзал, аэропорт, две городские больницы и несколько крупных торговых центров.
Получив сообщение об угрозе, на места предполагаемых террористических атак отправились все спецслужбы города, персонал ТРЦ и посетителей эвакуировали. Тем временем полицейские «пробивали» анонима.
— Полицейские за час обнаружили точку, откуда был совершен телефонный звонок. Выяснилось, что предполагаемый «минер» звонил из психиатрической лечебницы в деревне Базилевка, — рассказал источник Ufa1. — Установлено, что один из пациентов клиники имел при себе телефон. Сейчас выясняют, кто звонил с него, есть двое подозреваемых.
Спецслужбы выяснили, что никаких бомб нигде заложено не было, жизни граждан ничего не угрожало.
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