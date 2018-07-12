Экспорт нефти из США в Индию подскочил в преддверии санкций против Ирана 

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Экспорт нефти из США в Индию в июне достиг рекордного уровня, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут замену поставкам из Ирана и Венесуэлы, сообщает Reuters.
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Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на своих союзников, чтобы они сократили импорт из Ирана до нуля к ноябрю. США стали крупным экспортером нефти, отправив за рубеж 1,76 млн баррелей в сутки (б/с) в апреле, свидетельствуют последние данные правительства. В целом производители и трейдеры из США отправят в Индию более 15 млн б/с с начала года по июль по сравнению с 8 млн б/с за весь 2017 год. Экспорт в Индию может повыситься, если Китай введет пошлины на импорт нефти из США в рамках очередного раунда тарифов, что может снизить китайские закупки. В пятерку крупнейших поставщиков нефти в Индию входят Иран и Венесуэла. Поставки венесуэльской нефти в Индию упали на 21% в первой половине этого года. Экспортный кризис в латиноамериканской стране усугубляют санкции, введенные США в отношении ряда венесуэльских граждан и компаний. Поставки иранской нефти в Индию в прошлом месяце упали на 16% по сравнению с маем, сократив резкий годовой рост в первой половине этого года.