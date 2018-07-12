Одними «Искандерами» отстоять Калининград не удастся

Россия ведёт строительство военных объектов в Калининградской области , близ границы с Польшей . Об этом со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщает Defence One. Снимки были предоставлены изданию компанией Planet Lab. Оценку военного строительства провел аналитик компании 3Gimbals, специализирующейся на машинном анализе, Мэтт Холл. Он оценил изменения, зафиксированные между двумя снимками, сделанными на протяжении определенного промежутка времени. По его словам, объекты имеют характерные черты, свидетельствующие о возможном использовании для размещения артиллерии и боеприпасов.

Кроме того, на спутниковых снимках, по словам эксперта, можно увидеть строительство новой железнодорожной линии. Схожая активность, утверждает Defence One, была зафиксирована в Абхазии перед конфликтом 2008 года.

В Национальном агентстве геопространственной разведки США , которое занимается получением разведданных с помощью анализа спутниковых снимков, сведения Planet Lab прокомментировать отказались. В ведомстве указали на то, что подобная информация является засекреченной.

Defence One также напомнило о докладе Федерации американских ученых (FAS), выпущенном в июне 2018 года. В докладе эксперты FAS, также со ссылкой на данные спутникового анализа, сообщали об обновлении военной инфраструктуры в Калининградской области. «В течение последних двух лет российские военные провели капитальный ремонт объектов, которые, по-видимому, являются действующими местами хранения ядерного оружия в Калининградской области, примерно в 50 километрах от польской границы», — говорилось в отчете. Модернизация, в частности, прошла на предполагаемом хранилище ядерного оружия близ деревни Куликово. Внимание на военную активности России в Калининградской области ранее обращал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью РБК. «Мы замечаем, что в последние несколько лет Россия милитаризует Калининградскую область: она разместила там новые современные средства вооружения. Мы пристально следим за деятельностью России в Калининграде », — говорил он. В январе 2018 года Минобороны подтвердило создание инфраструктуры для развертывания оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

«Свободная пресса» уже писала о том, что Калининградская область в оборонительном плане имеет изъяны. В частности, по мнению военного эксперта Александра Широкорада , самое рискованное для нас, что сможет сделать НАТО — нарушить сухопутный коридор между Калининградской областью и Белоруссией (Союзным государством России и Белоруссии). Такой сценарий уже не раз прорабатывался, Литва даже грозилась сделать это в ответ на сокращение транзита товаров из России. В этом случае России ничего не останется, кроме как пробивать сухопутный коридор из Калининграда в Белоруссию, что чревато серьёзным обострением отношений с НАТО или даже глобальным конфликтом.

— Де-факто ещё в 2016 году Минобороны и Генштаб России признали, что в случае серьёзного военного столкновения сил для защиты Балтики и, в частности, Калининграда критически недостаточно, — говорит капитан 1-го ранга запаса, военный журналист Сергей Ищенко . — Тогда были предприняты экстраординарные меры по переброске на Балтийское море с Чёрного двух кораблей проекта «Буян-м» — «Серпухов» и «Зелёный дол». Сама по себе эта переброска была весьма рискованной операцией. Оба корабля относятся к классу «река-море» и совершенно не приспособлены к океанскому плаванию. Тем не менее, их пришлось двинуть в непредсказуемое плавание через Средиземное море в Атлантику, и далее — на Балтику. Это было сделано потому, что на тот момент на Балтике не было ни одного корабля, оснащёнными ракетами класса «Калибр». А это, как показали события в Сирии , на сегодня самые эффективные наши ракеты неядерного сдерживания. Да, теперь эти два корабля есть в составе Балтфлота. Но кроме них за два года ничего не добавилось. И сказать, что два ракетных корабля, пришедшие на Балтику из Чёрного моря, коренным образом изменили ситуацию, нельзя.

Да, они способны выпустить по 8 мощных ракет. Но в большой войне это — капля в море. Подводных лодок у Балтфлота, по сути, нет. Об этом очень эмоционально говорил недавно бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев . По его словам, без современных подводных лодок задача по выполнению операций БФ в полном объеме нереальна. Для сбалансированного развития следует оснастить флот новейшими неатомными подводными кораблями проекта 677 класса «Лада» с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой. При этом Валуев справедливо отметил, что на Балтике помимо России существует 9 стран, имеющих свои военно-морские силы. И почти все они входят в лагерь вероятного противника.

Если некоторые корабли стран НАТО приблизятся к побережью России, их ракеты достанут до Урала. Для их нейтрализации недостаточно авиации, надводных кораблей, береговых ракетных войск и артиллерии. Нужны подлодки. А ими даже в перспективе не предполагается оснащать Балтийский флот. Всё, что строится — уходит пополнение на других флотов. Недавно была отправлена партия из шести подлодок для Черноморского флота. Теперь готовится новая партия для Тихоокеанского флота, где ситуация также серьёзная. Балтфлоту снова не достанется ничего, даже в ближайшей перспективе.

«СП»: — Всё так плохо?

— Несколько скрашивает ситуацию то, что в Калининградской области стоят береговые ракетные комплексы «Бастион», способные нанести серьёзный урон противнику на море. Но это тоже не панацея. Как показали даже не столь масштабные боевые действия в Сирии, ракетные комплексы, как бы совершенны они не были, уязвимы для удара врага. Против этого лома у НАТО тоже есть свои приёмы. Да, командующий БФ Александр Носатов заявлял, что скоро флот получит ещё один ракетный корабль класса «Буян-м». Таким образом из трёх ракетоносцев будет организован дивизион малых ракетных кораблей. Три это лучше, чем два. Но сопоставление сил всё равно останется в пользу НАТО.

«СП»: — Между тем, сами американцы недавно предупредили европейцев, что авианосцы США на ограниченном морском пространстве Балтики станут лёгкой мишенью…

— Конечно, авианосцам там будет сложнее, чем в океане, но всё же Балтика не настолько маленькая и мелкая, как Азовское море, например. Во Вторую мировую войну подводный флот там играл очень большую роль, и сейчас эта роль для безопасности не снизилась. Например, Германия имеет значительные подводные силы. Да и Швеция тоже, хоть она и не член НАТО. Польша наращивает свои ВМС. Скорей всего будет создана оперативная группировка из 30 кораблей и 30 самолётов НАТО на Балтике, что усилит управляемость и мобильность альянса в этом регионе. В этой ситуации Россия, конечно, должна усиливать свой Балтийский флот.

— Надо понимать, что нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию, что чревато глобальным ядерным конфликтом, — говорит военный обозреватель ТАСС , полковник в отставке Виктор Литовкин . — Поэтому все спекуляции на тему, что вот-вот поляки возьмут приступом Калининград, остаются только спекуляциями. Калининградская область достаточно хорошо защищена. Там есть самые современные системы противокорабельной и противовоздушной обороны. Есть там и система предупреждения ракетного нападения «Воронеж-ДМ». Если говорить о сухопутных силах, то там базируется мощная мотострелковая дивизия. Этого вполне достаточно, чтобы защитить российский анклав.

«СП»: — Получается, что нам вообще можно не особо стараться укреплять оборону, раз у нас есть современные ракетные комплексы и ядерные силы?

— Это не так. Что касается строительства военных объектов, которое встревожило американских журналистов, то в Калининградской области нам необходимо совершенствовать военную инфраструктуру. Она, кстати, в своей основе достаточно древняя, досталась нам от немцев ещё. Да, мы что-то строили своё, но всё равно надо проводить работы по укреплению и модернизации оборонительных сооружений.

Нормальный хозяин у себя дома всегда наводит порядок, периодически укрепляет и утепляет дом. Это ведь не значит, что он ждёт аномальных морозов или ураганов. Просто на всякий случай. Так и наши военные в Калининградской области, да и вообще в России. Вот пришла, например, в регион бригада «Искандеров». Для неё необходимо построить казармы, склады для боеприпасов и т.д.

«СП»: — Если Литва всё же решится закрыть для нас транзит из Белоруссии, это будет серьёзной проблемой для военных в Калининграде?

— Безусловно, определённые проблемы возникнут. Но есть авиация, есть морской путь. Балтийский флот не позволит полностью блокировать Калининградскую область. Можно вспомнить 50-е годы, когда СССР из-за усложнения международной политической ситуации заблокировал Западный Берлин. Натовцы тут же наладили воздушный коридор. Да, им пришлось нести определённые издержки, но вскоре обстановка разрядилась, и СССР снял блокаду. Так и тут, я не верю, что Литва, даже если очень захочет, сможет надолго заблокировать Калининградскую область.

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