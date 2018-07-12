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В Приморье прошла торжественная церемония выкатки из ремонтного цеха восстановленного американского танка «Шерман»
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В Приморье прошла торжественная церемония выкатки из ремонтного цеха восстановленного американского танка «Шерман» 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевая машина своим ходом покинула ангар. После демонстрации ходовых качеств танка экипаж «Шермана» произвел холостой выстрел из орудия и показал, как действуют пулеметы.
Военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа завершили восстановление американского среднего танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря водолазами Северного флота.
По этому случаю на территории воинской части, которая сегодня была открыта для посещения жителями города Арсеньев и многочисленными гостями, состоялась торжественная церемония выкатки раритетной боевой машины из ремонтного цеха, где танк восстанавливали до заводского состояния на протяжении трех месяцев.
Боевая машина своим ходом покинула ангар. После демонстрации ходовых качеств танка экипаж «Шермана» произвел холостой выстрел из орудия и показал, как действуют пулеметы.
На общем построении личного состава части начальник управления технического обеспечения Восточного военного округа генерал-майор Олег Лучанский поблагодарил специалистов базы за отлично выполненную задачу и вручил особо отличившимся военнослужащим ведомственные награды и грамоты.
Сегодня же танк «Шерман» был погружен на автотрейлер для последующей отправки в Хабаровск, где танк примет участие в праздновании юбилея Восточного военного округа. Уже принято решение, что восстановленная машина будет размещена на постоянной основе на базе хранения бронетанкового вооружения, но при этом будет задействована во всех общественно-значимых мероприятиях, проводимых на территории Восточного военного округа.
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