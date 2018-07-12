СМИ: «Ливерпуль» предложил €65 млн за вратаря «Ромы» Алиссона

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» предложил €65 млн за вратаря итальянской «Ромы» и сборной Бразилии Алиссона.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб согласен продавать своего вратаря только за €65 млн, но готов провести переговоры. «Ливерпуль» предлагает Алиссону пятилетний контракт и зарплата €6 млн после вычета налогов.

Алиссон также имеет предложения от лондонского «Челси» и мадридского «Реала»