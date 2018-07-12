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СМИ: «Ливерпуль» предложил €65 млн за вратаря «Ромы» Алиссона
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СМИ: «Ливерпуль» предложил €65 млн за вратаря «Ромы» Алиссона 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» предложил €65 млн за вратаря итальянской «Ромы» и сборной Бразилии Алиссона.
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб согласен продавать своего вратаря только за €65 млн, но готов провести переговоры. «Ливерпуль» предлагает Алиссону пятилетний контракт и зарплата €6 млн после вычета налогов.
Алиссон также имеет предложения от лондонского «Челси» и мадридского «Реала».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» начал переговоры со «Сток Сити» по возможному переходу полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири.
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