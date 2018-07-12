Morgan Stanley: Цена торговой войны для США может вырасти 

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Негативные последствия торговой войны для США могут быть более существенными, чем считалось изначально, сообщает Dow Jones со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.
Сокращение роста мировой экономики в результате введения пошлин они оценивают в 10-12 базисных пунктов, рост ВВП США сократится на 0,3-0,4 процентного пункта, а Китая — на 0,3 процентного пункта.
Волатильность и неопределенность финансового рынка окажет дополнительное давление на американскую экономику, замедляя рост активности компаний и потребителей, говорят в Morgan Stanley.
По словам экономистов банка, в среднесрочной перспективе понижательные риски для роста экономики в сочетании с повышательными рисками для инфляции создадут головоломку для ФРС, которая должна обеспечивать баланс между краткосрочным инфляционным давлением и долгосрочными угрозами спросу.