Morgan Stanley: Цена торговой войны для США может вырасти

МОСКВА , 12 июл — ПРАЙМ. Негативные последствия торговой войны для США могут быть более существенными, чем считалось изначально, сообщает Dow Jones со ссылкой на экономистов Morgan Stanley

Сокращение роста мировой экономики в результате введения пошлин они оценивают в 10-12 базисных пунктов, рост ВВП США сократится на 0,3-0,4 процентного пункта, а Китая — на 0,3 процентного пункта.

Волатильность и неопределенность финансового рынка окажет дополнительное давление на американскую экономику, замедляя рост активности компаний и потребителей, говорят в Morgan Stanley.